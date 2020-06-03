З середи, 3 червня, в Україні набуває чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж".

Основною ознакою закону є те, що в деяких випадках злочинцям, які поцуплять телекомунікаційний кабель загрожує позбавлення волі на термін до 5 років. Про це передає Politeka.net з посиланням на РБК-Україна.

Закон вносить зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або їх пошкодження, а також технічних засобів або споруд зв'язку, що входять до складу мережі, загрожують штрафи для громадян у розмірі від 1700 до 3400 гривень і для посадових осіб - від 5100 до 6800 гривень.

За умисне пошкодження або руйнування мережі, в разі якого припиняється надання телекомуслуг, загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень або громадські роботи на строк до 120 годин, або обмеження волі на строк від одного до трьох років.

А в разі повторного порушення зловмисникові загрожує в'язниця строком від трьох до п'яти рокі

Раніше повідомлялося, що підписаний президентом Закон про зміни до Податкового кодексу (законопроект 1210) нині обговорюється з метою його корегування.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«1210 в обговоренні, працюємо», - сказав Петрашко. Він також наголосив, що ухвалена урядом програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 передбачає розширення бізнесу доступу до фінансування та подальшу дерегуляцію.

«Ми намагаємося створити умови, при яких український підприємець почне сам виробляти, даючи йому інструментарій, даючи йому доступ до фінансування. Це моє переконання, що тільки з доступом до фінансування можливий запуск цього. Даючи йому дерегуляцію, зменшення мінімальної кількості і правоохоронних, і державних, і регулятивних органів. Тому що людина має кількість часу. Чим менше чиновників є, тим менше часу він може шкодити бізнесу. Тому це наша державна позиція – зменшення кількості відносин між чиновником і бізнесом», - зазначив Петрашко.

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