Со среды, 3 июня, в Украине вступает в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей".

Основным признаком закона является то, что в некоторых случаях преступникам, которые своруют телекоммуникационный кабель грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на РБК-Украина.

Закон вносит изменения в статьи 147 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей или их повреждения, а также технических средств или сооружений связи, входящих в состав сети, грозят штрафы для граждан в размере от 1700 до 3400 гривен и для должностных лиц - от 5100 до 6800 гривен.

За умышленное повреждение или разрушение сети, в случае которого прекращается предоставление телекомуслуг, грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен или общественные работы на срок до 120 часов, или ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

А в случае повторного нарушения злоумышленнику грозит тюрьма сроком от трех до пяти лет

Ранее сообщалось, что подписанный президентом Закон об изменениях в Налоговый кодекс (законопроект 1210) сейчас обсуждается с целью его корректировки.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«1210 в обсуждении, работаем», - сказал Петрашко. Он также подчеркнул, что принятая правительством программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 предусматривает расширение бизнеса доступа к финансированию и дальнейшую дерегуляцию.

«Мы стараемся создать условия, при которых украинский предприниматель начнет сам вырабатывать, давая ему инструментарий, давая ему доступ к финансированию. Это мое убеждение, что только с доступом к финансированию возможен запуск этого. Давая ему дерегуляцию, уменьшение минимального количества и правоохранительных, государственных и регулятивных органов. Потому что человек имеет количество времени. Чем меньше чиновников, тем меньше времени он может вредить бизнесу. Поэтому это наша государственная позиция – уменьшение количества отношений между чиновником и бизнесом», - отметил Петрашко.

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