Володар "Золотої камери" Каннського кінофестивалю, режисер з Тбілісі Нана Джорджадзе висловилася про війну в Україні

Так, вона розповіла в інтерв'ю 2015 року для INSIDER про своє ставлення до війни, до України і до російських ЗМІ, передає Обозреватель.

Вона зізналася, що відбувається в Україні - це її біль, адже вона добре пам'ятає, коли в її рідній Грузії стояли російські танки і вбивали мирних жителів.

"Те, що відбувається зараз в Україні — це моя страшна біль", - так відповіла Нана Джорджадзе на запитання журналістки про ставлення режисера до сьогоднішніх событиямв Україні.

Вона також зізналася, що на своїй батьківщині, в Грузії, переживала таку ж окупацію і війну з ненаситним зовнішнім сусідом, якому всього недостатньо.

"Росії хочеться більшого, і вона ніяк не може насититися. А це карається. І розплачуватися будуть невинні люди, коли розпадеться імперія", - зазначила режисер.

Нана Джорджадзе зазначила, що терпимо ставиться до засобів масової пропаганди і розуміє, що одна і та ж подія може по-різному освітлюватися різними джерелами, але коли помічає явну брехню і безсовісність по російському телебаченню, то відразу відключає його.

"Там залишилися люди, у яких ще є поняття і почуття власної гідності, благородства, честь. Але, як не важко це визнати, амбіції стають привілейованими якостями", - резюмувала вона.



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