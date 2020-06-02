Артист і поет Юрій Рибчинський переконаний, що Україна зараз перебуває у стані руїни

Таку думку він озвучив в інтерв'ю українському журналісту Дмитро Гордон.

Артист підкреслив, що в такому стані країна не була ніколи.

«Те, що відбувається зараз, – це руїна. Це така ж руїна, яка була після смерті Богдана Хмельницького. Це другий Голодомор, тому що я кожен день зі свого балкону бачу бомжів, старих людей, які в сміттєвих ящиках шукають їжу. Такого не було ні за радянської влади, ні навіть у важкі перші роки 90-х. Цього ніхто не враховує, але дуже багато людей вмирають від голоду», — заявив він.

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За її словами, з часом українська мова сильно змінився, а її словниковий запас значно зменшився.

«У мені немає української крові. Я там жила, раніше мова знала, але тепер малий словниковий запас. Українська мова дуже змінився з часів Франка, Шевченка, Лесі Українки. Це була така породиста мова, а тепер її напхали «гелікоптерами» і «слухавками»", - зазначила співачка.

Раніше, футбольний тренер Володимир Лютий, який зараз працює в Німеччині, різко висловився, що відбувається в Україні

Попри життя і роботу в Німеччині, тренер стежить за українським футболом і не надто в захваті від подій, які в ньому відбуваються.

"У мене залишилося українське громадянство, ніяких змін. Просто той свавілля української влади... Я недовго протримаю цей паспорт. Подивіться, що влада творить з народом. Тут не виникає питання національності – важливі твої знання і навички. Я значну частину життя провів у Німеччині і хотів повернутися в Україну. Був готовий працювати навіть безкоштовно – нікому нічого не потрібно. Це не розвиток, це знищення. Скрізь корупція і договорняки", - зазначив він.

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