Артист и поэт Юрий Рыбчинский убежден, что Украина сейчас пребывает в состоянии руины

Такое мнение он озвучил в интервью украинскому журналисту Дмитрий Гордону.

Артист подчеркнул, что в таком состоянии страна не была никогда.

«То, что происходит сейчас, – это руина. Это такая же руина, которая была после смерти Богдана Хмельницкого. Это второй Голодомор, потому что я каждый день со своего балкона вижу бомжей, старых людей, которые в мусорных ящиках ищут пищу. Такого не было ни при советской власти, ни даже в тяжелые первые годы 90-х. Этого никто не учитывает, но очень многие люди умирают от голода», — заявил он.

Ранее певица Лолита Милявская высказалась об украинском языке.

По ее словам, со временем украинский язык сильно изменился, а ее словарный запас значительно уменьшился.

«Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это был такой породистый язык, а теперь его напичкали «гелікоптерами» и «слухавками»", - отметила певица.

Ранее, футбольный тренер Владимир Лютый, который сейчас работает в Германии, резко высказался происходящем в Украине

Несмотря на жизнь и работу в Германии, тренер следит за украинским футболом и не слишком в восторге от событий, которые в нем происходят.

"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти... Я недолго продержу этот паспорт. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не возникает вопрос национальности – важны твои знания и навыки. Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Был готов работать даже бесплатно – никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки", - отметил он.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.



