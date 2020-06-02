Дворазовий чемпіон світу з боїв без правил Магомедхан Гамзатханов, відомий у спортивному світі як Вовк-хан із захватом висловився про президента Росії Володимира Путіна

Так, він порівняв президента Росії Володимира Путіна з Йосипом Сталіним. Крім того, він звинуватив жителів Росії в тому, що вони постійно звинувачують у своїх бідах, але президент РФ нібито абсолютно в цьому не винен.

Як повідомляє Politeka.net, таку заяву чемпіон зробив на своїй сторінці в мережі Instagram.

"Ми часто бачимо і чуємо, що керівник країни – всемогутня людина, що вона все може і все контролює. У всіх проблемах і негараздах звинувачують їх. Розумні люди розуміють, що це не зовсім так", - написав спортсмен.

У той самий момент він почав вихваляти "подвиги" Путіна, порівнявши їх велич з "подвигами" Сталіна. На його думку, Сталін і Путін нібито підняли з колін Росію і лише завдяки їм росіяни щасливо зажили.

"Сьогодні я хочу провести паралель між двома керівниками країн, між вождем СРСР Сталіним і президентом Росії В. Путіним. Обидва цих керівника є домінуючими політиками світу свого часу. Обидва керівника підняли з колін і зміцнили країну. Я захоплений вчинком і сміливістю президента Росії В. Путіна. Путін робить дуже важливий і потрібний крок для країни і для народу, реформуючи Конституцію країни", - написав екс-боєць у себе в Instagram.



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