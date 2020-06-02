Двукратный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов, известный в спортивном мире как Волк-хан с восхищением высказался о президенте России Владимире Путине

Так, он сравнил президента России Владимира Путина с Иосифом Сталиным. Кроме того он обвинил жителей России в том, что они постоянно обвиняют в своих бедах, но президент РФ якобы совершенно в этом не виноват.

Как сообщает Politeka.net, такое заявление чемпион сделал на своей странице в сети Instagram.

"Мы часто видим и слышим, что руководитель страны – всемогущий человек, что он все может и все контролирует. Во всех проблемах и бедах обвиняют их. Умные люди понимают, что это не совсем так", - написал спортсмен.

В тот же самый момент он начал восхвалять "подвиги" Путина, сравнив их величие с "подвигами" Сталина. По его мнению, Сталин и Путин якобы подняли с колен Россию и лишь благодаря им россияне счастливо зажили.

"Сегодня я хочу провести параллель между двумя руководителями стран, между вождем СССР Сталиным и президентом России В. Путиным. Оба этих руководителя являются доминирующими политиками мира своего времени. Оба руководителя с колен подняли и укрепили страну. Я восхищен поступком и смелостью президента России В. Путина. Путин делает очень важный и нужный шаг для страны и для народа, реформируя Конституцию страны", - написал экс-боец у себя в Instagram.



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