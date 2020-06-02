СМТ Агинское в РФ перейменували на "Путинвор"



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували в соцмережах.





"Всі ЗМІ закривають на першому фото видно, як біжать люди розбирати літери, співробітники адміністрації напевно )) В Агинском окрузі спростували створення напису про Путіна на сопці", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно напис величезними літерами "Путинвор".

В прес-службі адміністрації Агинського Бурятського округу заявили, що, швидше за все, це фотомонтаж. На сьогоднішній день, на сопці знову можна прочитати тільки назва селища і побачити герб округу. Але в інтернеті, як виявилося, виявили ще декілька таких фото з різних ракурсів і на декількох сайтах.

У користувачів мережі такі кадри викликали бурю емоцій.

"Маск лазером з космосу намалював.", "Круто, за це можна тільки похвалити авторів", "Дарма замазали. Так само куди гірше слово може придумати)))", "Дідові показали хоч, перед тим як розбирати?", "Це такий місцевий HOLLYWOOD", "Правду не заховаєш", "Хрону собі размерчік! З космосу видно?", - писали під постом.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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