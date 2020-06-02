ПГТ Агинское в РФ переименовали на "Путинвор"



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в соцсетях.





"Все СМИ закрывают на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное )) В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке", - говорится в сообщении.

На кадрах видна надпись огромными буквами "Путинвор".

В пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа заявили, что, скорее всего, это фотомонтаж. На сегодняшний день, на сопке снова можно прочитать только название поселка и увидеть герб округа. Но в интернете, как оказалось, обнаружили еще несколько таких фото с разных ракурсов и на нескольких сайтах.

У пользователей сети такие кадры вызвали бурю эмоций.

"Маск лазером из космоса нарисовал.", "Круто, за это можно только похвалить авторов", "Зря замазали. Так же куда похуже слово может придумать)))", "Деду показали хоть, перед тем как разбирать?", "Это такой местный HOLLYWOOD", "Правду не спрячешь", "Хрена себе размерчик! Из космоса видно?", - писали под постом.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.