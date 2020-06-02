Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, севастополець Павло Журавльов розкритикував українських політиків
Так, він вважає, що політики в Україні перекрутили поняття патріотизму. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для журналістів видання tribuna.com.
За його словами, українські політики використовують гарне слово "патріотизм", щоб за допомогою нього з легкістю керувати українським народом.
"Я розумію, що в війні нічого хорошого і геройського немає. Це бруд, це підлість, це зрада. Особливо така війна, яка йде зараз. Той, хто там побував, про це не хвалиться. Я вважаю, що в 21 столітті політики, які використовують слово "патріот" і "патріотизм", – це спочатку негідники, які хочуть на комусь нажитися. Український патріотизм в тому вигляді, в якому хочуть впарити нам його, це звичайна пропаганда, інструмент для управління людьми", – зазначив чемпіон.
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Кікбоксер в якості живого прикладу привів себе і російську мову, якою він розмовляє. Чемпіон зазначив, що якщо українець розмовляє російською мовою, то це ще не означає, що він не патріот України.
"Якщо говорити про мене. Зараз я з вами розмовляю російською мовою. Виходить, я не патріот? Хоча, можливо, я можу зробити для України більше добра, ніж багато людей, які говорять українською. У сім'ї ми намагаємося розмовляти українською, але це має бути добровільно", - зазначив кримчанин.
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