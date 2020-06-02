Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев раскритиковал украинских политиков

Так, он считает, что политики в Украине извратили понятие патриотизма. Такое заявление он сделал в интервью для журналистов издания tribuna.com.

По его словам, украинские политики используют красивое слово "патриотизм", чтобы с помощью него с легкостью управлять украинским народом.

"Я понимаю, что в войне ничего хорошего и геройского нет. Это грязь, это подлость, это предательство. Особенно такая война, которая идет сейчас. Тот, кто там побывал, об этом не хвастается. Я считаю, что в 21 веке политики, которые используют слово "патриот" и "патриотизм", – это изначально негодяи, которые хотят на ком-то нажиться. Украинский патриотизм в том виде, в каком хотят нам его впарить, это обычная пропаганда, инструмент для управления людьми", – отметил чемпион.

Кикбоксер в качестве живого примера привел себя и российский язык на котором он разговаривает. Чемпион отметил, что если украинец разговаривает на русском языке, то это еще не значит, что он не патриот Украины.

"Если вот говорить обо мне. Сейчас я с вами разговариваю на русском языке. Получается, я не патриот? Хотя, возможно, я могу сделать для Украины больше добра, чем многие люди, которые говорят на украинском. В семье мы стараемся разговаривать на украинском, но это должно быть добровольно", - отметил крымчанин.

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