Український режисер і драматург Влад Троїцький різко висловився про еміграцію українського населення

Так, він назвав "втечею" еміграцію освічених молодих людей з нашої країни.

Він зазначив, що будь-який вчинок українця за мовним чи культурним принципом може призвести до руйнування України. Будь-які пікети, еміграція - призводять до розділення країни. Таку думку він озвучив в інтерв'ю для Обозреватель 2018 року.

"Мені здається, будь-який вчинок, який розділяє країну, не важливо, за мовним принципом, за культурним принципом – це те, що веде до руйнування. Це знову ж територія війни. Тому будь-які пікети, особливо агресивні дії – це руйнування. Нам і так, насправді, не так багато залишилося. Знаємо, що люди тікають з України, освічені, молодь і так далі. Це відбувається втеча. Вони біжать у Європу, Америку чи Канаду, де більш демократичне, толерантне середовище, що призводить до руйнування та розділу країни", – заявив Троїцький.

Він також торкнувся мовного питання, згадавши негативне висловлювання колишнього народного депутата від фракції "Свобода" Ірини Фаріон про російськомовних.



"Пані Фаріон стверджує, що людина, що розмовляє російською мовою, – це просто недоумок. Але я російськомовна людина, українець, але російськомовний. Я створив такі проекти, як "ДахаБраха", Dakh Daughters, які реально роблять, формують позитивний образ України в усьому світі", - додав режисер.

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