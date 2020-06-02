У Росії немає шансів на майбутнє в космічної галузі
Як передає Politeka.net, таку думку висловила блогер і волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.
"Кожен раз, коли Америка дає ляпаса РФ, ватники починають волати про досягнення совка, як про свої. А ми не забули, що в СРСР над усіма великими проектами працювали зовсім не жителі Москви, а люди з різних міст союзних республік, в тому числі й українці. Тільки совка вже немає і немає нових перемог у росіян, залишається прикриватися перемогами минулого століття. Перемогами людей, яких вже давно немає", - нагадала Юсупова.
За її словами, незабаром РФ перестане домінувати в космобудівній сфері.
"Скоро світ буде і зовсім обходитися без усього, ніж росіяни шантажують цивілізацію. Залишилося тільки рвати горло кричали «День Перемоги» і «Трава біля дому», більше у Вас нічого немає. Невдахи", - сказала волонтер.
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Нагадаємо, що з 2011 року доставки екіпажів на МКС здійснювалася суто з допомогою російських кораблів «СОЮЗ». Крім того, американці платили близько 90 мільйонів доларів одне місце в кабіні корабля, в той час, як у Ілона Маска ця цифра на 40 мільйонів менше.
Також, контракт між Росією і Америкою закінчується в жовтні поточного року.
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