У Росії немає шансів на майбутнє в космічної галузі



Як передає Politeka.net, таку думку висловила блогер і волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.



"Кожен раз, коли Америка дає ляпаса РФ, ватники починають волати про досягнення совка, як про свої. А ми не забули, що в СРСР над усіма великими проектами працювали зовсім не жителі Москви, а люди з різних міст союзних республік, в тому числі й українці. Тільки совка вже немає і немає нових перемог у росіян, залишається прикриватися перемогами минулого століття. Перемогами людей, яких вже давно немає", - нагадала Юсупова.



За її словами, незабаром РФ перестане домінувати в космобудівній сфері.



"Скоро світ буде і зовсім обходитися без усього, ніж росіяни шантажують цивілізацію. Залишилося тільки рвати горло кричали «День Перемоги» і «Трава біля дому», більше у Вас нічого немає. Невдахи", - сказала волонтер.

Нагадаємо, що з 2011 року доставки екіпажів на МКС здійснювалася суто з допомогою російських кораблів «СОЮЗ». Крім того, американці платили близько 90 мільйонів доларів одне місце в кабіні корабля, в той час, як у Ілона Маска ця цифра на 40 мільйонів менше.

Також, контракт між Росією і Америкою закінчується в жовтні поточного року.