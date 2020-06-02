В России нет шансов на будущее в космической отрасли



Как передает Politeka.net, такое мнение выразила блогер и волонтер Наталья Юсупова на своей страничке в Facebook.



"Каждый раз, когда Америка даёт пощечину РФ, ватники начинают волать о достижениях совка, как о своих. А мы не забыли, что в СССР над всеми крупными проектами трудились вовсе не жители Москвы, а люди с разных городов союзных республик, в том числе и украинцы. Только совка уже нет и нет новых побед у россиян, остаётся прикрываться победами прошлого века. Победами людей, которых уже давно нет", - напомнила Юсупова.



По ее словам, в скором времени РФ перестанет доминировать в космостроительной сфере.



"Скоро мир будет и вовсе обходиться без всего, чем россияне шантажируют цивилизацию. Осталось только рвать горло крича « День Победы» и « Трава у дома», больше у Вас ничего нет. Неудачники", - заключила волонтер.

Напомним, что с 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась сугубо с помощью российских кораблей «Союз». Кроме того, американцы платили около 90 миллионов долларов одно место в кабине корабля, в то время, как у Илона Маска эта цифра на 40 миллионов меньше.

Также, контракт между Россией и Америкой истекает в октябре текущего года.