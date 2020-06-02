Український режисер-кінодокументаліст Сергій Буковський розповів, що ділить Україну

За його словами, Україну розділяє історія, адже об'єднати людей на спільній історичній драмі минулого не вийшло. Українці ще більше розділилися.

Таку думку він озвучив 2016 року в інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

Він також зазначив, що ніяка українська історія не може об'єднати між собою Донбас і Львів, адже це абсолютно різні цивілізації.

"Зрозуміло, що Донбас, Донецьк зі Львовом ніколи не об'єднаються. Це різні цивілізації. Але вони можуть жити разом, хоча стравити легше, звичайно. Навіщо їх об'єднувати? Тому що жити з такою ідеологією, що навкруги вороги, - це дуже здорово, дуже просто. Багато років і десятиліття тільки вороги міняються. Американці, потім євреї, тепер українці, потім грузини. Треба ж знайти крайнього, хто винен у всіх наших бідах", - заявив режисер.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Буковський зробив прогноз для майбутнього Росії. На його думку, Росію найближчим часом чекають великі потрясіння.

До всього іншого він нагадав, що будь-яка імперія рано чи пізно була зруйнована, тому кінець путінського імпералізма неминучий.

"Росію чекають теж великі страждання і драми найближчим часом. Імперія Росії рано чи пізно впаде. Так буде. Не треба бути особливим прогнозистом, це дуже легко прогнозується", - резюмував він.