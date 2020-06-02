Украинский режиссер-кинодокументалист Сергей Буковский рассказал, что делит Украину

По его словам, Украину разделяет история, ведь объединить людей на общей исторической драме прошлого не получилось. Украинцы еще больше разделились.

Такое мнение он озвучил 2016 года в интервью для журналистов издания Обозреватель.

Он также отметил, что никакая украинская история не может объединить между собой Донбасс и Львов, ведь это совершенно разные цивилизации.

"Понятно, что Донбасс, Донецк со Львовом никогда не объединятся. Это разные цивилизации. Но они могут жить вместе, хотя стравить легче, конечно. Зачем их объединять? Потому что жить с такой идеологией, что кругом враги, - это очень здорово, очень просто. Многие годы и десятилетия только враги меняются. Американцы, потом евреи, теперь украинцы, потом грузины. Надо же найти крайнего, кто виноват во всех наших бедах", - заявил режиссер.

Также ранее сообщалось, что Сергей Буковский сделал прогноз для будущего России. По его мнению, Россию в ближайшее время ждут большие потрясения.

Ко всему прочему он напомнил, что любая империя рано или поздно была разрушена, поэтому конец путинского имперализма неизбежен.

"Россию ждут тоже большие страдания и драмы в ближайшее время. Империя России рано или поздно падет. Так будет. Не надо быть особым прогнозистом, это очень легко прогнозируется", - резюмировал он.