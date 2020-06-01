Головний режисер, художній керівник Театру на Подолі Віталій Малахов висловився про анексію Криму

На його думку, задовго до анексії Криму були сильні антиукраїнські настрої, але Київ не звертав на це уваги.

Таку заяву відомий режисер висловив 2016 року в інтерв'ю "Обозревателю".

"Хтось сказав: Крим наш, а цей сказав, що Крим не наш. І його вже розглядають, як одну країну. Он, Зеленський, Ада Роговцева, ще хтось – у Росії на них заводять кримінальні справи, тому що вони отримували російські гроші – гонорари – і віддавали їх на АТО. Я робив фестивалі в Донецьку і їздив в Крим. В українські часи в Криму не дозволяли українську мову! На телебаченні були певні проблеми. Не знаю, що це було спеціально підлаштовано?", - сказав Малахов.

Він вважає, що імперські замашки вже давно існували на території Росії, адже вони постійно заявляли, що Україна без них не виживе.

"Я можу з упевненістю сказати, що задовго до війни з Україною, в Росії існували імперські замашки. Це правда. Тобто те, що вони вважали, що Україна без них не виживе... Так, як в сім'ї, для того щоб любов не згасала, для того щоб тривала багато років, потрібно докладати зусилля, потрібно інвестувати. Так і взаємовідносини з Росією - треба було інвестувати", - зазначив режисер.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна. Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

"Путін вже не людина, а так сказати, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевський дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною та Росією

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