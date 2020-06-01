Як швидко все змінилося в Росії

Кінорежисер Андрій Нєкрасов, який емігрував з Росії, висловився про ідеологію суспільства РФ

На його думку, після краху комуністичної ідеології в Росії спостерігався дефіцит надихаючих ідей. Віру в комунізм могли б замінити демократичні цінності, але їх дискредитували надмірності економічної олігархії.

Таку заяву він зробив 2016 році у статті, опублікованій в The Financial Times, передає Inopressa.