Кінорежисер Андрій Нєкрасов, який емігрував з Росії, висловився про ідеологію суспільства РФ
На його думку, після краху комуністичної ідеології в Росії спостерігався дефіцит надихаючих ідей. Віру в комунізм могли б замінити демократичні цінності, але їх дискредитували надмірності економічної олігархії.
Таку заяву він зробив 2016 році у статті, опублікованій в The Financial Times, передає Inopressa.
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"Лише після економічних проблем 2008 року протестний рух почав виношувати перші зачатки нової ідеології. І росіяни, і Захід назвали її демократичною, але західні ліберали не визнають цю доктрину своєю", - йдеться в статті.
За його словами, в ході української кризи чітко оформилася нова національна ідеологія Росії.
"Основа ідеології Росії - своєрідна суміш ностальгії за славним минулим, неприязні до олігархів, дрібнобуржуазної любові до матеріальних благ і ксенофобії. А націоналістичним забарвленням вона зобов'язана відчуттю росіян, що є небезпечна загроза ззовні", - йдеться в статті.
"Нова російська ідеологія стверджує, що європейські цінності - це елемент лицемірної пропаганди, за допомогою якої Захід виправдовує відстоювання своїх геополітичних і економічних інтересів", - підсумовує автор. Він радить Заходу не поступатися цінностями, але усвідомлювати: економічні санкції або військову допомогу Україні - не протиотруту від нової російської ідеології; навпаки, це потенційний каталізатор, здатний перетворити Росію у відкритого ворога", - резюмував він.
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