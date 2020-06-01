Жителі окупованого Донецька вийшли на вулиці після масштабної аварії
Як повідомляє Politeka.net, деталями і кадрами повстання городян у Instagram поділилося спільнота "ПП Донецьк".
На вихідних 30-31 травня, в Кіровському та Петровському районах розпочався справжній потоп. Місцеву водомагистраль прорвало, з-за чого залило 12 приватних будинків. Місцеві жителі повідомили, що окупаційні власті відмовлялися займатися ремонтом.
"Бездіяльність Донецьких комунальників переросло в стихію! Відразу за Петровським мостом. Служби не хочуть їхати бо неділю, хоча дзвінки почали надходити ще вчора", - поділилися очевидці.
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Як можна помітити на одному з відео, вода залила подвір'я і навіть вдома людей, затопило вулиці. В результаті жителі Донецька влаштували акцію протесту в Кіровському районі. Вони спробували привернути увагу до своєї проблеми, перекривши найближчу трасу.
"Люди перекрили дорогу через прорив води і бездіяльність комунальних служб. Будинки йдуть під воду і ніхто нічого не робить", - пишуть автори відео.
Тільки після протесту комунальники заворушилися, приїхали на місце аварії і усунули прорив труби.
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