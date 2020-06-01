Жители оккупированного Донецка вышли на улицы после масштабной аварии
Как сообщает Politeka.net, деталями и кадрами восстания горожан в Instagram поделилось сообщество "ЧП Донецк".
На выходных, 30-31 мая, в Кировском и Петровском районах начался настоящий потоп. Местную водомагистраль прорвало, из-за чего залило 12 частных домов. Местные жители сообщили, что оккупационные власти отказывались заниматься ремонтом.
"Бездействие Донецких коммунальщиков переросло в стихию! Сразу за Петровским мостом. Службы не хотят ехать потому что воскресенье, хотя звонки начали поступать ещё вчера", - поделились очевидцы.
Горячая Ратаковски без капли смущения показала, как сводит с ума мужчин: «расстегнула рубашку и…»
Волочкова без штанов переступила черту, показав срамные места: "Никакие антисептики не помогут"
Жесткий удар доллара, блокировка счетов и бунт под окнами Зеленского - главное за ночь
Валюха из «Сватов» оскандалилась милым снимком с Путиным, фото поражает: «Не стоило»
Как можно заметить на одном из видео, вода залила дворы и даже дома людей, затопило и улицы. В итоге жители Донецка устроили акцию протеста в Кировском районе. Они попытались привлечь внимание к своей проблеме, перекрыв ближайшую трассу.
"Люди перекрыли дорогу из-за прорыва воды и бездействия коммунальных служб. Дома уходят под воду и никто ничего не делает", - пишут авторы видео.
Только после протеста коммунальщики зашевелились, приехали на место аварии и устранили прорыв трубы.
Напомним, годовщина боев за донецкий аэропорт: как проходили самые ожесточенные бои на Донбассе.
Как сообщала Politeka, оккупанты взяли в оцепление пол Донецка, тревожные данные разведки: готовится эвакуация.
Также Politeka писала, что оккупанты готовят готовят масштабную акцию против Украины в Донецке, фото: "Стоп вирус".