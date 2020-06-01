Жители оккупированного Донецка вышли на улицы после масштабной аварии

Как сообщает Politeka.net, деталями и кадрами восстания горожан в Instagram поделилось сообщество "ЧП Донецк".

На выходных, 30-31 мая, в Кировском и Петровском районах начался настоящий потоп. Местную водомагистраль прорвало, из-за чего залило 12 частных домов. Местные жители сообщили, что оккупационные власти отказывались заниматься ремонтом.

"Бездействие Донецких коммунальщиков переросло в стихию! Сразу за Петровским мостом. Службы не хотят ехать потому что воскресенье, хотя звонки начали поступать ещё вчера", - поделились очевидцы.

Как можно заметить на одном из видео, вода залила дворы и даже дома людей, затопило и улицы. В итоге жители Донецка устроили акцию протеста в Кировском районе. Они попытались привлечь внимание к своей проблеме, перекрыв ближайшую трассу.

"Люди перекрыли дорогу из-за прорыва воды и бездействия коммунальных служб. Дома уходят под воду и никто ничего не делает", - пишут авторы видео.

Только после протеста коммунальщики зашевелились, приехали на место аварии и устранили прорыв трубы.

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