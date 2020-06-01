Український режисер Олексій Шапарєв різко висловився про ситуацію в суспільстві

За його словами, в Україні вітчизняний кінематограф просто нікому не потрібен, втім, як історія та культурні цінності.

Такою думкою він поділився з журналістами порталу Лайм в 2017 році.

"Ми виграли конкурс Держкіно з дуже важливим і серйозним фільмом на тему бою під Крутами. Це історична подія, дуже важлива, я вважаю, і тому я взявся за цю тему. Жителі країни, особливо молоде покоління, діти, студенти і школярі, так і взагалі кожна людина, якщо це громадянин, повинні знати свою історію. Держкіно фінансують фільми не повністю, так у них прописано в положенні. Так от, другу половину грошей ми знайшли не в Україні, розумієте? Це польські гроші. Тобто полякам це важливіше, ніж нашим...", - зазначив він.

За словами режисера, навіть так звані спонсори не поспішають виявити інтерес до проекту, поки це не буде вигідно для них самих. Він зазначив, що на жаль, кіно нікому не потрібно в Україні, а багато зі спонсорів дають гроші лише з цинічною умовою.

"Ось вона правда. Де всі ці патріоти? У Канаді всі собі будиночки побудували вже давним-давно. А українські спонсори можуть дати гроші, припустимо, з умовою: "Зніми мою кралю, я тобі там "полтосик" накину". В Україні спонсорів немає, у нас, знову ж таки, всі ніщеброди. Тут це кіно нафіг нікому не треба", - обурився Шапарєв.

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