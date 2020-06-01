Украинский режиссер Алексей Шапарев резко высказался о ситуации в обществе
По его словам, в Украине отечественный кинематограф попросту никому не нужен, впрочем, как история и культурные ценности.
Таким мнением он поделился с журналистами портала Лайм в 2017 году.
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"Мы выиграли конкурс Госкино с очень важным и серьезным фильмом на тему боя под Крутами. Это историческое событие, очень важное, я считаю, и поэтому я взялся за эту тему. Жители страны, особенно молодое поколение, дети, студенты и школьники, да и вообще каждый человек, если это гражданин, должны знать свою историю. Госкино финансируют фильмы не полностью, так у них прописано в положении. Так вот, вторую половину денег мы нашли не в Украине, понимаете? Это польские деньги. То есть полякам оно важнее, чем нашим...", - отметил он.
По словам режиссера, даже так называемые спонсоры не поспешат проявить интерес к проекту, пока это не будет выгодно для них самих. Он отметил, что к сожалению, кино никому не нужно в Украине, а многие спонсоры дают деньги лишь с циничным условием.
"Вот она правда. Где все эти патриоты? В Канаде все себе домики построили уже давным-давно. А украинские спонсоры могут дать деньги, допустим, с условием: "Сними мою телочку, я тебе там "полтосик" накину". В Украине спонсоров нет, у нас, опять же, все нищеброды. Тут это кино нафиг никому не надо", - возмутился Шапарев.
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