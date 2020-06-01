Відомий російський режисер-документаліст Віталій Манський зробив різку заяву про РФ

Так, він вразив короткою промовою, з якої вийшов на головну сцену кінопремії "Ніка" в 2017 році. 30-секундний виступ діяча культури миттєво облетіло соцмережі, викликавши справжній ажіотаж серед користувачів мережі, передає видання Обозреватель.

"Мене часто запитують — я все-таки був у Північній Кореї, — чи схожі вони на нас, на сьогоднішню Росію? І я відповідаю: ні, не схожі. І бачу, як ялин розтікається у яка запитує: ну все нормально, ми не такі", - зазначив Манський.

На прикладі Північної Кореї він порівняв реалії в Росії, він вважає, що корейці народилися в такій країні, а ось росіяни самі РФ "про*рали". За його словами, Росія набагато гірше Північної Кореї.

"Так, дійсно в Північній Кореї абсолютно немає свободи, абсолютно немає сенсу життя. Це самий жорстокий і нещадний — навіть не експеримент, а якийсь злочин перед людством. Так, ми ще не такі. Але їм у Північній Кореї така країна дісталася, вони народилися в ній, прийняли її такою. Вони її не можуть змінити, а ми-то, росіяни друзі мої, нашу країну самі про*рали та профукали, розумієте? Ми, ніхто за нас цього не робив, і тому, звичайно, ми не такі, як у Північній Кореї. Росія значно гірше Північної Кореї", - підсумував режисер.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер-документаліст Віталій Манський попередив українців про небезпеку з боку Росії. На його думку, в сучасній Росії симпатія до України є токсичною для людини, для його бізнесу та кар'єри.

Він висловив думку, що зараз у РФ менш небезпечно симпатизувати занепалими, ніж проявляти симпатію до сучасної України.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна.

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