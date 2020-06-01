Після успішного запуску пілотованого космічного корабля Crew Dragon ім'я Ілона Маска не сходить зі сторінок світової преси, а в Росії тим часом перевзулися на ходу

Керівник прес-служби держкорпорації «Роскосмос» Володимир Устименко заявив, що російські космонавти можуть в майбутньому почати літати на МКС на кораблях Crew Dragon і Starliner, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Проте ще в 2014 році чиновник погрожував американцям, що в разі введення санкцій проти Росії США «будуть батутом доставляти своїх космонавтів на Міжнародну космічну станцію».

Як відомо, з 2011 року доставки екіпажів на МКС здійснювалася суто з допомогою російських кораблів «Союз». Крім того, американці платили близько 90 мільйонів доларів одне місце в кабіні корабля, в той час, як у Маска ця цифра на 40 мільйонів менша.

Контракт між Росією й Америкою закінчується в жовтні поточного року.

Ілон Маск після свого тріумфу тонко потролив Рогозіна, не забувши йому образливого жарту. На спільній прес-конференції з директором американського космічного агентства NASA Джеймсом Брайденстайном увечері в суботу, 30 травня, відповідаючи на питання про реакцію Росії на успішний запуск Crew Dragon, Брайденстайн заявив, що ще не розмовляв з Рогозіним, але бачив його заяву з привітаннями NASA і SpaceX. «Він висловився в тому плані, що це радісний день не тільки для нас, але і для них», - пояснив Брайденстайн. «Батут працює», - пожартував після цього Маск і розсміявся.

У мережі самовпевненість Рогозіна вже піддалася глузуванням і шквалу критики.

«В принципі, так навіть зручніше. Ніхто не згадає про "Східний" і його можна буде здати на метал», – наголошується в блозі «Вуса Пєскова».

Коментарі під публікацією – відповідні:

«А що, їм вже запропонували? 😁оскільки Маск досі пам'ятає слова дурного Рогозіна, який ляпнув про батути, від нього можна чекати лише дикого троллінгу. А враховуючи, що розвивають космічну програму Індія, Китай, Японія - Росії скоро в космосі не буде», «І наліпити наклейки "трофей" і "можемо повторити"», «Він уже пройшов п'ять стадій прийняття? Ще вчора вони заявляли, що політ – постановка», «А чому не на батуті?», «Могти, вони, звичайно, можуть. Але ніхто їх і близько до них підпустить», «ну у Маска літати, безумовно, дешевше буде, а бюджет під проекти буде той ж або навіть більше. Пиляй - не хочу!», «В принципі, Рогозін може забрати батути в Ілона Маска, вони йому не знадобилися».

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