Співачка Лоліта Мілявська висловилася про українську мову

Як передає Politeka.net, своє ставлення до рідної мови вона описала в інтерв'ю програмі «А поговорити?» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, з часом українська мова сильно змінилася, а її словниковий запас значно зменшився.

«У мені немає української крові. Я там жила, раніше мова знала, але тепер малий словниковий запас. Українська мова дуже змінилася з часів Франка, Шевченка, Лесі Українки. Це була така породиста мова, а тепер її напхали «гелікоптерами» і «слухавками». Слухавка - це телефон! Неважливо, що телефон - це навіть не російське слово. Але нічого, краще так. Завжди говорили – «разом з ж*дамі, аби проти м*скалів», - заявила співачка.

Водночас, вона зізналася, що Україна - це її країна.

"Україна мене завжди вражала. Але по-доброму: я там виросла, це моя країна. Київ - мій, Львів - взагалі мій», - зазначила Лоліта.

А от Анастасія Приходько впевнена, що в Україні повинен залишитися тільки один язик.

"Якби ми об'єднувалися і боролися за українську музику, за українську мову, за українське кіно, то російська мова сам би відпало. Нам не потрібна ця прихильність. Її треба відрізати, як апендицит, і викинути", - зазначила вона.

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