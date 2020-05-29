Певица Лолита Милявская высказалась об украинском языке

Как передает Politeka.net, свое отношение к родному языку она описала в интервью программе «А поговорить?» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, со временем украинский язык сильно изменился, а ее словарный запас значительно уменьшился.

«Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это был такой породистый язык, а теперь его напичкали «гелікоптерами» и «слухавками». Слухавка - это телефон! Неважно, что телефон - это даже не русское слово. Но ничего, лучше так. Всегда говорили – «разом з ж*дами, аби проти м*скалів», - заявила певица.

В то же время, она призналась, что Украина - это ее страна.

"Украина меня всегда поражала. Но по-хорошему: я там выросла, это моя страна. Киев - мой, Львов - вообще мой», - отметила Лолита.

А вот Анастасия Приходько уверена, что в Украине должен остаться только один язык.

"Если бы мы объединялись и боролись за украинскую музыку, за украинский язык, за украинское кино, то русский язык сам бы отпал. Нам не нужна эта привязанность. Ее надо отрезать, как аппендицит, и выкинуть", - отметила она.

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