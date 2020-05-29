Епідемія китайського вірусу показала справжнє ставлення до лікарів на теренах пострадянського простору

Про лицемірство влади та народу по відношенню до людей в білих халатах влучно написав блогер Сталінгулаг у своєиу телеграм-каналі.

«Як же гидотно облудно звучать зараз від офіційних осіб всі ці« спасибі лікарям», «медики герої» й інша гнила патетика», - говориться в тексті.

Він зазначає, що спочатку провели оптимізацію медичних закладів, виганяли лікарів на вулицю, а фельдшерські пункти поскорочували до одного на весь район.

«Медсестра в регіоні, яка всі ці роки отримувала по 7 тисяч на місяць, була для вас не героєм, а просто рядком у зарплатній відомості, яку легко скорочували, а тут раптом за секунду стала героєм. Що змінилося?», – пише блогер і тут же дає пояснення.

За його словами, героїзмом медиків влада прикриває свої злочинні проколи.

«Подвиг одних завжди виникає через халатність та недбалість інших. Лікарі не повинні геройствувати, вони повинні виконувати свою роботу й отримувати за неї гідні гроші. Але для держави це складно. Простіше кинути їх у пекло, посмертно роздати медальки і забути до наступних подвигів», – резюмував він.

Зазначимо, що така ситуація абсолютно застосовна не тільки до Росії, але і України, де медики буквально змушені вибивати обіцяні президентом 300%-ві надбавки за свою каторжну роботу.

Так, 19 травня київські медики влаштували бунт на Дорогожичах. Співробітники психіатричної лікарні імені Павлова організували мітинг на вулиці Олени Теліги. Вони протестували під проливним дощем проти поганого фінансування медзакладів. За словами учасників акції, в квітні лікарям заплатили всього по три тисячі гривень.

Вийшли на протест і медики підстанції «швидкої допомоги» у Харкові, які скаржилися на відсутність обіцяного підвищення зарплат і нестерпні умови праці.

Нагадаємо, лікарі не побачать обіцяних грошей, Зеленський визнав помилку.

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю: "Тисячі гривень кожен день".

Також Politeka писала, що українські лікарі збунтувалися через ганебні доплати, обіцяніхпрезидентом: кадри протесту.