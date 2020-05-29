Эпидемия китайского вируса показала настоящее отношение к врачам на просторах постсоветского пространства

О лицемерии власти и народа по отношению к людям в белых халатах емко написал блогер Сталингулаг в своем-телеграм-канале.

«Как же омерзительно лицемерно звучат сейчас от официальных лиц все эти «спасибо врачам», «медики герои» и другая гнилая патетика», – гласит текст.

Он отмечает, что сначала провели оптимизацию медицинских учреждений, выгоняли врачей на улицу, а фельдшерские пункты посокращали до одного на весь район.

«Медсестра в регионе, получающая все эти годы по 7 тысяч в месяц, была для вас не героем, а просто строчкой в зарплатной ведомости, которую легко сокращали, а тут вдруг за секунду стала героем. Что изменилось?», – пишет блогер и тут же дает объяснение.

По его словам, героизмом медиков власть прикрывает свои преступные проколы.

«Подвиг одних всегда возникает из-за халатности и разгильдяйства других. Врачи не должны геройствовать, они должны выполнять свою работу и получать за неё достойные деньги. Но для государства это сложно. Проще бросить их в пекло, посмертно раздать медальки и забыть до следующих подвигов», – подытожил он.

Отметим, что такая ситуация абсолютно применима не только к России, но и к Украине, где медики буквально вынуждены выбивать обещанные президентом 300%-ые надбавки за свою каторжную работу.

Так, 19 мая киевские медики устроили бунт на Дорогожичах. Сотрудники психиатрической больницы имени Павлова организовали митинг на улице Елены Телиги. Они протестовали под проливным дождем против плохого финансирования медучреждений. По словам участников акции, в апреле врачам заплатили всего по три тысячи гривен.

Вышли на протест и медики подстанции «скорой помощи» в Харькове, которые жаловались на отсутствие обещанного повышения зарплат и невыносимые условия труда.

Напомним, врачи не увидят обещанных денег, Зеленский признал ошибку.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая: "Тысячи гривен каждый день".

Также Politeka писала, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.