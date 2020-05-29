Президента РФ Володимира Путіна Україна цікавить лише як територія, на якій можна з'ясовувати відносини з США



Таку думку озвучив російський журналіст Олексій Венедиктов в інтерв'ю Дмитру Гордону. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, у президента РФ є зовсім не окупаційні плани щодо України.

"Зараз я ображу Україну. На мій погляд, ще раз, це моє безвідповідальну думку, так. На мій погляд, для Володимира Володимировича, ось мій аналіз, немає жодного українського питання. Є питання відносин США", - зазначив журналіст.

За його словами, Путін використовує Україну і зокрема Донбас, як плацдарм у протистоянні з США.

"Ми там воюємо з американцями, з впливом Америки. Україна - це територія. Це як Черчілль казав: "Індія? Яка Індія? Це територія. Яка держава?" після війни. Значить, для нього дуже важливо відносини зі Сполученими Штатами, це зрозуміло. І ось на українському треку потрібно відновити відносини з США. Тому санкції. Звичайно санкції, ви правильно сказали слово. Але, не можна поміняти санкції на любов. Любов російських людей до президента Путіна за те, що він захищає росіян від геноциду в будь-якій країні, в тому числі і в Україні", - заявив Венедиктов.

Крім того, журналіст упевнений, що Путін захищає російських людей

"Російськомовних росіян, не має значення, російську культуру від настання іншої культури, від настання іншого, він захищає", - зазначив він.

Нагадаємо, Лев Лещенко, який підписав листа на підтримку дій Путіна по анексії Криму, вважає псевдореферндум, який відбувся на півострові, "свідомим вибором кримчан". І зовсім не розуміє, у чому Україна звинувачує Росію.

До всього іншого, він виправдовував свій підпис кремлівською байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються багато пропагандисти Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

Співак зазначив, що його ранок починається з газети, і він стежить за новинами, а головне - довіряють російським ЗМІ.

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