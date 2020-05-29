Президента РФ Владимира Путина Украина интересует лишь как территория, на которой можно выяснять отношения с США



Такое мнение озвучил российский журналист Алексей Венедиктов в интервью Дмитрию Гордону. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, у президента РФ есть совсем не оккупационные планы по поводу Украины.

"Сейчас я обижу Украину. На мой взгляд, еще раз, это мое безответственное мнение, да. На мой взгляд, для Владимира Владимировича, вот мой анализ, нет никакого украинского вопроса. Есть вопрос отношений США", - отметил журналист.

По его словам, Путин использует Украину и в частности Донбасс, как плацдарм в противостоянии с США.

"Мы там воюем с американцами, с влиянием Америки. Украина - это территория. Это как Черчилль говорил: "Индия? Какая Индия? Это территория. Какое государство?" после войны. Значит, для него очень важно отношения с Соединенными Штатами, это понятно. И вот на украинском треке нужно восстановить отношения с США. Поэтому санкции. Конечно санкции, вы правильно сказали слово. Но, нельзя поменять санкции на любовь. Любовь российских людей к президенту Путину за то, что он защищает русских от геноцида в любой стране, в том числе и в Украине", - заявил Венедиктов.

Кроме того, журналист уверен, что Путин защищает русских людей

"Русскоязычных, русских, не имеет значения, русскую культуру от наступления другой культуры, от наступления другой, он защищает", - отметил он.

Напомним, Лев Лещенко, который подписал письмо в поддержку действий Путина по аннексии Крыма, считает псевдореферндум, который состоялся на полуострове, "сознательным выбором крымчан". И совсем не понимает, в чем Украина обвиняет Россию.

Ко всему прочему, он оправдывал свою подпись кремлевской байкой об ущемлении русского языка в Украине, которой пользуются многие пропагандисты Российской Федерации.

"Меня беспокоит наличие праворадикальной экстремистской группы, которая диктует условия - это раз. Это есть. Меня беспокоит невозможность людей говорить на русском языке. И не надо мне говорить, что этого нет. Потому что я знаю прекрасно, потому что я и на западе был", - заявлял Лещенко.

Певец отметил, что его утро начинается с газеты, и он следит за новостями, а главное - доверяет российским СМИ.

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