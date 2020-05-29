Той факт, що на сході України вже шість років йде війна з Росією, не для всіх є очевидним

Чергове тому підтвердження – випадок, який стався в одному з магазинів одягу в Миколаєві, а розповів про нього в мережі користувач Паша Ткаченко, передає Politeka.net.

Прийшовши в цей заклад, чоловік випадково виявив серед товару футболку з гербом Росії і надписом «Вічно вірний». Взявши її, він підійшов до жінки-продавця і запитав, звідки ця футболка в українському магазині.

Варто відзначити, що та навіть не відразу зрозуміла, про що йдеться, перепитавши: «Що вас бентежить? Що вона жіноча?». Тоді він уточнив, що робить в магазині футболка з гербом країни-окупанта, яка напала на Україну.

У свою чергу продавець приголомшила відповіддю:

«Яка війна? У кого війна? Я з Росії, у мене ніякої війни ні з ким немає. Я 40 років в Україні живу. У мене ворогів немає… У мене всі люди брати… Мій син нікого не вбив… Звертайтеся до олігархів, хто ділить територію, а не до нас», – заявила вона.

Ткаченко попросив викликати адміністратора магазину, якого змусив викинути футболку в сміттєвий бак.

м. Миколаїв. " ЯКА ВІЙНА?" Gepostet von Паша Ткаченко am Dienstag, 26. Mai 2020

Відео викликало величезний резонанс серед користувачів соцмережі, зібравши сотні коментарі і тисячі перепостів.

«Я з Миколаєва, ніхто з моїх знайомих не висловлювався, як ця особа, на підтримку Росії. Але, блін, через таких, як вона, потім у новинах кажуть, що Миколаїв за Росію... ганьба», «Я думаю, звідти футболку забрали через кілька хвилин, знову будуть продавати», «За що воюють? За що гинуть наші хлопці? За ось таких українців російської нації, дуже шкода☹️», «З таким «населенням» у нас війна ще довго буде, - символіка окупанта їй ні про що не говорить», – обурюються в коментарях.

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