Тот факт, что на востоке Украины уже шесть лет идет война с Россией, не для всех является очевидным

Очередное тому подтверждение – случай, который произошел в одном из магазинов одежды в Николаеве, а рассказал о нем в сети пользователь Паша Ткаченко, передает Politeka.net.

Придя в это заведение, мужчина случайно обнаружил среди товара футболку с гербом России и надписью «Вечно верный». Взяв ее, он подошел к женщине-продавцу и спросил, откуда эта футболка в украинском магазине.

Стоит отметить, что та даже не сразу поняла, о чем речь, переспросив: «Что вас смущает? Что она женская?». Тогда он уточнил, что делает в магазине футболка с гербом страны-оккупанта, которая напала на Украину.

В свою очередь продавец ошеломила ответом:

«Какая война? У кого война? Я с России, у меня никакой войны ни с кем нет. Я 40 лет в Украине живу. У меня врагов нет… У меня все люди братья… Мой сын никого не убил… Обращайтесь к олигархам, кто делит территорию, а не к нам», – заявила она.

Ткаченко попросил вызвать администратора магазина, которого заставил выбросить футболку в мусорный бак.

м. Миколаїв. " ЯКА ВІЙНА?" Gepostet von Паша Ткаченко am Dienstag, 26. Mai 2020

Видео вызвало огромный резонанс среди пользователей соцсети, собрав сотни комментарии и тысячи перепостов.

«Я из Николаева, никто из моих знакомых не высказывался, как эта особа, в поддержку России. Но, блин, из-за таких, как она, потом в новостях говорят, что Николаев за Россию... позор», «Я думаю, оттуда футболку забрали через несколько минут, снова будут где-то продавать», «За что воюют? За что погибают наши ребята? За вот таких украинцев русской нации, очень жаль☹️», «С таким «населением» у нас война еще долго будет, - символика оккупанта ей ни о чем не говорит», – негодуют в комментариях.

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