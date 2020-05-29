Ось вам і докази

На Кубані, Ставропіллі і великій частини Воронізької області мешкало україномовне населення

На такий історичний факт вказав доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко, передає uaua.top.

За його словами, так йшли справи з 871 року, але вже при Сталіні карту перекроїли.

“На цій карті, якщо було менше 60 відсотків російськомовного населення, то спеціально позначали. Все точно передано. Берестейщина, Брестська область, частину Польщі під Люблін, Східна Словаччина, Південна Гуцульщина та Південна Буковина – це всі україномовні землі”, – зазначив він.

Крім того, професор не обійшов стороною і Донбас, який в РФ люблять називати споконвічно російськими" землями.

“Міф про російський Донбас, коли ще 200 кілометрів на схід була Україна і Азовське море було внутрішньоукраїнським, – це результат реалізації змішування народів", - зазначив він.



Також професор зазначив, що росіян не можна вважати корінними жителями України.

"Український хлопець ніколи не служив на Україні, його треба було відправити десь, щоб він забув українську мову. Сюди надсилали інших. Це доктрина змішування. Тому говорити, що росіяни є одним з корінних народів тут, в Україні, – неправильно”, – резюмував вчений.

До речі, російський продюсер і телеведучий Леонід Ярмольник вважає, що Східна Україна "готова бути з Росією.

За його словами, "це споконвічно руські землі.

"Я думаю, що Східна Україна готова і хоче бути з Росією. Крим... я був би щасливий, я б виправив помилку Хрущова, тому що це була якась панська, безглузда гра, коли Крим був відданий Україні. Це все-таки споконвічно російські землі. І їм буде краще, і нам спокійніше", - заявив він ще до окупації Криму.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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