Актор Борис Барський розповів, як відреагував на заяву про "утиски" російськомовних українців



Слова відомого коміка передає Infotesist.

Інцидент стався ще в 2017 році, коли Панський був Сочі. До нього підійшли росіяни і сказали: «Не переживай — ми вас захистимо. Ми за вас встанемо, ви ж російськомовні, ми за вас переживаємо». Відповідь коміка, мабуть, вразив "захисників":

«Я кажу: «От поясніть мені, від кого ви мене хочете захистити? У мене вийшло сім книг російською мовою. Я граю в театрі, де граються п'ять моїх п'єс. Вони теж російською мовою. Україна нагородила мене високим званням Народний артист, попри те, що я граю російською мовою. Як мене ще сильніше можна зачепити?» — пригадав актор.

На цьому він не зупинився, і додав:

«Я кажу: «Побільше дивись телевізор тоді. Або послухай мене, людину, що там (в Україні — Прим. ред.) живе»… От ви бачили аншлаг на виставі, і люди сприймали нормально. У нас є анкетки, які люди заповнюють після вистави. Хтось це робить українською, хтось російською. Але ми ж один одного чудово розуміємо», — зазначив Барський.

Раніше одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян також виклав плани по "порятунку" України.

Він звинуватив владу України в "неправильній політиці", яка нібито призведе до того, що наша країна розвалиться. Крім того, він заявив, що в цьому випадку Росія відразу забере території Одеси, Херсона, Миколаєва та Дніпропетровська.