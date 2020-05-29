Актер Борис Барский рассказал, как отреагировал на заявление об "ущемлении" русскоязычных украинцев
Слова известного комика передает Infotesist.
Инцидент произошел еще в 2017 году, когда Барский был Сочи. К нему подошли россияне и сказали: «Не переживай — мы вас защитим. Мы за вас встанем, вы же русскоязычные, мы за вас переживаем». Ответ комика, наверное, поразил "защитников":
«Я говорю: «Вот объясните мне, от кого вы меня хотите защитить? У меня вышло семь книг на русском языке. Я играю в театре, где играются пять моих пьес. Они тоже на русском языке. Украина наградила меня высоким званием Народный артист, несмотря на то, что я играю на русском языке. Как меня еще сильнее можно ущемить?» — вспомнил актер.
После известия о болезни экс-жены Богомолова, Собчак вывалила правду о Виторгане: «Когда я выходила замуж…»
Массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит
Нацбанк показал украинцам новые деньги, с "бумажками" можно попрощаться: "Со 2 июня..."
Валюха из «Сватов» ошарашила новой внешностью, помолодела на 20 лет: «Шикарная»
На этом он не остановился, и добавил:
«Я говорю: «Побольше смотри телевизор тогда. Или послушай меня, человека, который там (в Украине — Прим. ред.) живет»… Вот вы видели аншлаг на спектакле, и нормально люди воспринимали. У нас есть анкетки, которые люди заполняют после спектакля. Кто-то это делает на украинском, кто-то на русском. Но мы же друг друга прекрасно понимаем», — отметил Барский.
Ранее одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян также изложил планы по "спасении" Украины.
Он обвинил власти Украины в "неправильной политике", которая якобы приведет к тому, что наша страна развалится. Кроме того, он заявил, что в этом случае Россия сразу заберет территории Одессы, Херсона, Николаева и Днепропетровска.
"Власти Украины сами приближают момент, когда украинское государство перестанет существовать. И когда это случится, Россия не оставит украинский народ в беде. Близок час, когда мы будем помогать Одессе, будем помогать Херсону, Николаеву… про Днепропетровск пока не говорю. Это будет потом", - заявил он.
Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.
Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.