Актер Борис Барский рассказал, как отреагировал на заявление об "ущемлении" русскоязычных украинцев



Слова известного комика передает Infotesist.

Инцидент произошел еще в 2017 году, когда Барский был Сочи. К нему подошли россияне и сказали: «Не переживай — мы вас защитим. Мы за вас встанем, вы же русскоязычные, мы за вас переживаем». Ответ комика, наверное, поразил "защитников":

«Я говорю: «Вот объясните мне, от кого вы меня хотите защитить? У меня вышло семь книг на русском языке. Я играю в театре, где играются пять моих пьес. Они тоже на русском языке. Украина наградила меня высоким званием Народный артист, несмотря на то, что я играю на русском языке. Как меня еще сильнее можно ущемить?» — вспомнил актер.

На этом он не остановился, и добавил:

«Я говорю: «Побольше смотри телевизор тогда. Или послушай меня, человека, который там (в Украине — Прим. ред.) живет»… Вот вы видели аншлаг на спектакле, и нормально люди воспринимали. У нас есть анкетки, которые люди заполняют после спектакля. Кто-то это делает на украинском, кто-то на русском. Но мы же друг друга прекрасно понимаем», — отметил Барский.

Ранее одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян также изложил планы по "спасении" Украины.

Он обвинил власти Украины в "неправильной политике", которая якобы приведет к тому, что наша страна развалится. Кроме того, он заявил, что в этом случае Россия сразу заберет территории Одессы, Херсона, Николаева и Днепропетровска.