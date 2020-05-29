Режисер Емір Кустуріца оспівав оду президенту Росії Володимиру Путіну, звинувативши у всіх гріхах президента США Дональда Трампа

Так, він заявив, що нібито саме президент США Дональд Трамп налаштовує країни один проти одного і в цілому є некомпетентним. У той же час він розхвалив президента Росії Володимира Путіна.

Таку заяву Кустуріца зробив 2017 року французькому виданню Journal du Dimanche.

"Саме президент США Трамп некомпетентний, він збирає нісенітницю, провокує змови і налаштовує країни один проти одного", - сказав режисер.

За його словами, Путін нібито хороша людина, якого Захід спеціально являє дияволом в пресі.

"Путін - хороший чоловік. З його приходом до влади сербська нація почала відчувати до себе повагу. Сьогодні на Заході його представляють дияволом. Брехня! Президент РФ - чесна людина", - заявив Кустуріца.

Також раніше повідомлялося, що Емір Кустуріца зробив скандальну заяву про Україну. Так, він почав шукати виправдання агресії Росії на території України. На його думку, в Україні нібито існує фашизм, тому Російська Федерація не може на це все спокійно дивитися. Він заявляв, що в Україні "все більшу роль відіграє фашистська енергія", тому з Кримом РФ вчинила правильно.

Нагадаємо, що Кустуріца розповів, як Україна "повторює" долю Югославії.

Як повідомляла Politeka, Емір Кустуріца розповів жителям Криму, як "врятуватися" від України.

Також Politeka писала, що Кустуриця зібрався в окупований Крим: режисер зробив скандальну заяву.