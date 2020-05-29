Режиссер Эмир Кустурица воспел оду президенту России Владимиру Путину, обвинив во всех его грехах президента США Дональда Трампа

Так, он заявил, что якобы именно президент США Дональд Трамп настраивает страны друг против друга и в целом является некомпетентным. В то же время он расхвалил президента России Владимира Путина.

Такое заявление Кустурица сделал 2017 года французскому изданию Journal du Dimanche.

"Именно президент США Трамп некомпетентен, он собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга", - сказал режиссер.

По его словам, Путин якобы хороший человек, которого Запад специально представляет дьяволом в прессе.

"Путин - хороший человек. С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня на Западе его представляют дьяволом. Враньё! Президент РФ - честный человек", - заявил Кустурица.

Также ранее сообщалось, что Эмир Кустурица сделал скандальное заявление об Украине. Так, он начал искать оправдание агрессии России на территории Украины. По его мнению, в Украине якобы существует фашизм, поэтому Российская Федерация не может на это все спокойно смотреть. Он заявлял, что в Украине "все большую роль играет фашистская энергия", поэтому с Крымом РФ поступила правильно.

Напомним, что Кустурица рассказал, как Украина "повторяет" судьбу Югославии.

Как сообщала Politeka, Эмир Кустурица рассказал жителям Крыма, как "спастись" от Украины.

Также Politeka писала, что Кустурица собрался в оккупированный Крым, режиссер сделал скандальное заявление.