Відомий український режисер і лауреат "Каннського кінофестивалю" Сергій Лозниця зробив несподівану заяву про Росію

Він заявив, що в Росії все залишається так, як за радянського диктатора Йосипа Сталіна. За його словами, Росія абсолютно не змінилася, застрягши в процесах 1920-х роках.

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю "Медузи".

"Що, власне, змінилося з того часу? А нічого не змінилося в Росії. Все ті ж процеси, збудовані, як спектаклі з передбачуваним результатом. Все той же державний терор, спрямований прямим і непрямим чином на різні групи населення. Якщо почитати спогади учасників нинішніх процесів або спогади тих, хто потрапив у ЧК на початку 1920-х, вони ж по суті нічим не відрізняються", — сказав режисер.

За його словами, тоді в Росії була налагоджена система беззаконня, яка діє і донині.

"Дивовижно, що учасники цієї системи беззаконня не роблять ніяких висновків для себе. Ну хоча б подивилися, як складалася доля прокурорів, суддів, як закінчив свої дні, наприклад, Криленко. До війни в Україні було вісім прокурорів в Росії. Жоден не помер своєю смертю. Брехня — це ніж гострий. З брехні, як ми знаємо з формальної логіки, слідує все що завгодно", — додав Лозниця.

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