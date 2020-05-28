В Греції свиня в кадрі перетворила новиновий сюжет про наслідки повеней на справжній ситком

Інцидент стався в прямому ефірі програми «Добрий ранок, Греція» на каналі ANT1. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Ведучі пустили в ефір пряме включення з містечка Кінета в Аттиці. В результаті масових повеней цей населений пункт зазнав величезної шкоди. Однак журналіст Лазос Мантікос з'явився в кадрі не один: його переслідувала свиня, яка, мабуть, втекла з ферми по сусідству.

Журналіст намагається почати свою розповідь, але тварина вперто не дає йому цього зробити, бігаючи за ним і провокуючи рятуватися прискоренням.

«Георге, ти мене чуєш? У нас тут є проблема: свиня, яка переслідує нас», - сказав Мантикос ведучому шоу Георге Пападакісу.

Чим більше намагався позбутися тварини Мантикос, тим складніше було ведучим у студії стримати свій сміх, який пізніше перейшов у відвертий регіт.

Зрештою пряме включення з тріском провалилося, проте відео облетіло інтернет, ставши вірусним.

Раніше ми розповідали про те, що мешканка Києва Наталія Юрченко має власну ферму посеред житлових багатоповерхівок мегаполіса. Між столичними багатоквартирними будинками часто прогулюються свині, поросята, кури, індики і навіть вівці.

Що стосується сусідів, то кожен по-різному ставиться до такого "зоопарку" серед населеного пункту. Одні скаржаться на сморід від тварин, інші ж з радістю приходять з дітьми, щоб подивитися на звірину.

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