В Греции свинья в кадре превратила новостийный сюжет о последствиях наводнений в настоящий ситком

Инцидент произошел в прямом эфире программы «Доброе утро, Греция» на канале ANT1. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Ведущие пустили в эфир прямое включение из городка Кинета в Аттике. В результате массовых наводнений этот населенный пункт понес огромный ущерб. Однако журналист Лазос Мантикос появился в кадре не один: его преследовала свинья, которая, видимо, сбежала из фермы по соседству.

Журналист пытается начать свой рассказ, но животное упорно не дает ему этого сделать, бегая за ним и провоцируя спасаться ускорением.

«Георге, ты меня слышишь? У нас здесь есть проблема: свинья, которая преследует нас», - сказал Мантикос ведущему шоу Георге Пападакису.

Чем больше пытался отделаться от животного Мантикос, тем сложнее было ведущим в студии сдержать свой смех, который позже перешел в откровенный хохот.

В результате прямое включение с треском провалилось, однако видео облетело интернет, став вирусным.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Киева Наталья Юрченко содержит собственную ферму посреди жилых многоэтажек мегаполиса. Между столичными многоквартирными домами часто прогуливаются свиньи, поросята, куры, индюки и даже овцы.

Что касается соседей, то каждый по-разному относится к такому "зоопарку" среди населенного пункта. Одни жалуются на вонь от животных, другие же с радостью приходят с детьми, чтобы посмотреть на зверье.

Напомним, фура с животными на ходу перевернулась под Харьковом.

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