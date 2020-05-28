Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України зробило важливе уточнення щодо призову в травні - липні 2020 року

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Так, на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я українці, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Це встановлено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

При цьому в Минобоны зробили уточнення щодо осіб 18-19 років. Відзначається, що вони можуть піти в армію тільки за особистим бажанням. Для цього потрібно подати письмову заяву.

Це визначено пунктом 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення для проведення призову у травні, червні, липні 2020 року" (із змінами).

Також повідомляється, що Міністр оборони направив листа головам призовних комісій всіх рівнів. У зверненні глави Міноборони рекомендується розглядати надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров'я громадянам України віком 18-19 років, згідно з частиною 15 статті 17 Закону України "про військовий обов'язок і військову службу".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що пандемія вплинула і на те, як в цьому році буде проходити призов в армію.

Так, для призовників будуть проводити обсервацію 14 днів. Військовослужбовці строкової служби… будуть забезпечені засобами захисту дихальних шляхів, антисептиками тощо. Крім того, кожен призовник обов'язково буде проходити тестування на коронавірус

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