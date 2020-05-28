Главное управление персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сделало важное уточнение относительно призыва в мае - июле 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья укрианцы, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу. Это установлено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

При этом в Минобоны сделали уточнение относительно лиц 18-19 лет. Отмечается, что они могут пойти в армию только по личному желанию. Для этого нужно подать письменное заявление.

Это определено пунктом 5 распоряжение Кабинета Министров Украины от 26.02.2020 № 179-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения для проведения призыва в мае, июне, июле 2020 года" (с изменениями).

Также сообщается, что Министр обороны направил письмо главам призывных комиссий всех уровней. В обращении главы Минобороны рекомендуется рассматривать предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 Закона Украины "о воинской обязанности и военной службе".

Отметим, ранее сообщалось, что пандемия повлияла и на то, как в этом году будет проходить призыв в армию.

Так, для призывников будут проводить обсервацию 14 дней. Военнослужащие срочной службы… будут обеспечены средствами защиты дыхательных путей, антисептиками и тому подобное. Кроме того, каждый призывник обязательно будет проходить тестирование на коронавирус

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