Легендарний український поет, народний артист України Юрій Рибчинський висловився про свідомість українців

Крім того, він заговорив про формування національної гідності в умовах війни, а також про бойові дії на Донбасі, заявивши, що на Сході країни орудує російська армія, а не бойовики-терористи.

Таку думку він озвучив в одному з інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Inforesist.

Рибчинський зазначив, що в 2014 році написав багато віршів про війну – ніби передчував, що в Україні можуть початися бойові дії. Він згадує, що ще з часів здобуття країною незалежності усвідомлював – за своє право бути вільною державою українцям доведеться поборотися.

«Зрозуміло, що війна та битва на Донбасі- біда, але лише в таких екстремальних умовах і народжується нація, а не натовп. Тепер будь-який політик, який приходить до верхівки влади, розуміє, що довго обманювати українців не вдасться. Ми не росіяни та довго запрягати не будемо», — переконаний поет-пісняр.

Він зазначив, що бойові дії на Донбасі тривають вже шість років, а цей термін більше, ніж йшла Друга світова війна. Він також зазначив, що всі повинні називати війну своїм ім'ям, адже там російська армія, а не бойовики.

«Я спочатку був за введення воєнного стану по всій країні і проти всяких назв: АТО, ООС. Які на Донбасі терористи?! Там російська армія - давайте називати речі своїми іменами», — закликав Рибчинський.

Нагадаємо, що Рибчинський розповів, що гальмує розвиток України.

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