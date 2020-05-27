Легендарный украинский поэт, народный артист Украины Юрий Рыбчинский высказался о сознательности украинцев

Кроме того, он заговорил о формировании национального достоинства в условиях войны, а также о боевых действиях на Донбассе, заявив, что на Востоке страны орудует российская армия, а не боевики-террористы.

Такое мнение он озвучил в одном из интервью для украинских СМИ, передает Inforesist.

Рыбчинский отметил, что в 2014 году написал много стихов о войне – будто предчувствовал, что в Украине могут начаться боевые действия. Он вспоминает, что еще со времен получения страной независимости осознавал – за свое право быть свободным государством украинцам придется побороться.

«Понятно, что война и сражение на Донбассе — беда, но лишь в таких экстремальных условиях и рождается нация, а не толпа. Теперь любой политик, приходящий к верхушке власти, понимает, что долго обманывать украинцев не удастся. Мы не русские и долго запрягать не будем», — убежден поэт-песенник.

Он отметил, что боевые действия на Донбассе длятся уже шесть лет, а этот срок больше, чем шла Вторая мировая война. Он также отметил, что все должны называть войну своим именем, ведь там российская армия, а не боевики.

«Я изначально был за введение военного положения по всей стране и против всяких названий: АТО, ООС. Какие на Донбассе террористы?! Там российская армия — давайте называть вещи своими именами», — призвал Рыбчинский.

Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.

Также Politeka писала, что поэт Рыбчинский предложил "втихаря" восстановить ядерное оружие