Російський президент Володимир Путін ще дієздатний, але вже не цілком адекватний

Таку думку в інтерв'ю виданню «Собеседник» висловив відомий російський політолог Володимир Соловей.

За його словами, запропоноване Валентиною Терешкової «обнулення» президентських термінів – тому підтвердження.

Вся суть «обнулення» – показати, що Путін міцно тримається біля керма, і дати зрозуміти, що йти він не має наміру. Проте він не зможе керувати країною, тому що виникнуть непереборні навіть для ВВП обмеження.

За словами Солов'я, Путін «дієздатний поки що, але він уже не цілком адекватний», що стало наслідком прийому певних ліків. На запитання журналістів, що мається на увазі, політолог відповів:

«Я нічого говорити не буду. Але це неминучі побічні наслідки лікування. І тут нічого не можна зробити. Просто неможливо. І навіть у його найближчому оточенні деякі його рішення і реакції викликають острах. Вони його не розуміють».

Відомо також, що Путіну двічі перед записом звернень до нації щодо ситуації з епідемією коронавіруса ставало погано.

«Треба врахувати, що ці звернення до нації – запис, а не прямий ефір. Йому ставало погано, один раз все перервали, не вдалося вчасно почати, в інший раз відклали на 4 чи на 5 годин. В третій раз не стали переривати, але все ж помітно, що йому погано. Йому дійсно дуже важко, зрозумійте. Він не може з'являтися на публіці, а дуже скоро не зможе взагалі – для цього, до речі, в тому числі і потрібна Держрада», – зазначив Соловей.

Проте навіть такі явні проблеми зі здоров'ям не змусили президента РФ відмовитися від влади. Він сподівається обдурити природу, довіривши рідній дочці багатомільярдні генетичні дослідження.

«Йін дуже поспішає, він знає, що у нього часу – до кінця цього року, тому і треба все встигнути зробити до кінця цього року. Якщо встигне, то тоді, як він вважає, все у нього може вийти», – резюмував експерт.

Раніше ми писали про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз осоромився під час звернення до народу. Конфуз стався під час звернення до росіян, яке транслювалося 11 травня.

Зокрема, користувачі соціальних мереж засікли, як під час звернення Володимир Путін скрутив пальці таким чином, що показав телеглядачам "дулю".

Ми також розповідали, що музикант Олексій Лебединський вважає, що Російській Федерації в будь-якому випадку загрожує розпад після падіння режиму президента Володимира Путіна.

Він також попередив, що в першу чергу постраждають прості росіяни:

«Постраждають всі - хто за тупість, хто за сліпу довірливість, хто за свідоме пристосуванство і легкодухість, хто за боягузтво і бездіяльність».

Нагадаємо, Невзоров пояснив, навіщо Путін затіяв конфлікт з Україною.

Як повідомляла Politeka, актор Анісіфоров розповів, як Путін обманює росіян.

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