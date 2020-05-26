Журналіст Володимир Познер розповів, хто винен у конфлікті між Україною і РФ
Як передає Politeka.net, своє бачення ситуації він описав в одному з інтерв'ю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, президент України Володимир Зеленський намагається нормалізувати відносини з РФ, але не як з молодшим братом, а хоче бути на рівних.
"Іншого способу спілкуватися з Україною, просто немає", - зазначив він.
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Водночас, журналіст упевнений, що вина в тому, що відбувається між країнами лежить на плечах РФ.
«Все сталося таким чином, що ми з Україною ще довго не зможемо бути близькими. Я гарантую це. Вони не забудуть нам цього! Так що ж виходить, ми винні? І я вважаю, що так, багато в чому винні саме ми. Відношення і політика Росії до України була помилковою. Але зараз з'являється можливість вийти з такого стану», — сказав Познер.
Раніше російський публіцист Олександр Невзоров пояснив, чому президент РФ почав війну на сході України, а також анексував півострів Крим з-за свого "первісного мислення".
"Причина всіх цих бід в Криму і Донбасі – це це первісне мислення Путіна і сублімація цього первісного мислення", - упевнений журналіст.
А ось режисер Андрій Кончаловський впевнений, що ніякої битви між країнами немає.
"Я думаю, мало хто розуміє справжні рушійні сили цього тектонічного зсуву. Відбувається битва не між Україною і Росією, а між Заходом і Сходом ", - зазначив режисер ще в 2014 році.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
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