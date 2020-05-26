Журналист Владимир Познер рассказал, кто виновен в конфликте между Украиной и РФ

Как передает Politeka.net, свое видение ситуации он описал в одном из интервью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается нормализовать отношения с РФ, но не в качестве младшего брата, а хочет быть на равных.

"Другого способа общаться с Украиной, просто нет", - отметил он.

В то же время, журналист уверен, что вина в происходящем между странами лежит на плечах РФ.

«Все произошло таким образом, что мы с Украиной еще долго не сможем быть близкими. Я гарантирую это. Они не забудут нам этого! Так что же получается, мы виноваты? И я считаю, что да, во многом виноваты именно мы. Отношение и политика России к Украине была ошибочной. Но сейчас появляется возможность из такого состояния выйти», — заявил Познер.

Ранее российский публицист Александр Невзоров объяснил, почему президент РФ начал войну на востоке Украины, а также аннексировал полуостров Крым из-за своего "первобытного мышления".

"Причина всех этих бед в Крыму и Донбассе – это вот это первобытное мышление Путина и возгонка этого первобытного мышления", - уверен журналист.

А вот режиссер Андрей Кончаловский уверен, что никакой битвы между странами нет.

"Я думаю, мало кто понимает истинные движущие силы этого тектонического сдвига. Происходит битва не между Украиной и Россией, а между Западом и Востоком", - отметил режиссер еще в 2014 году.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.