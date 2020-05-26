Журналист Владимир Познер рассказал, кто виновен в конфликте между Украиной и РФ
Как передает Politeka.net, свое видение ситуации он описал в одном из интервью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается нормализовать отношения с РФ, но не в качестве младшего брата, а хочет быть на равных.
"Другого способа общаться с Украиной, просто нет", - отметил он.
Как София Ротару выглядела в школьные годы, в сеть слили редкое фото: Ничего себе!
Бесстыдная русская Кардашьян показала, как нужно поздравлять мужчин: ткань вот-вот лопнет
Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."
"Укрзализныця" запускает поезда, экстренное заявление: куда можно добраться с 1 июня
В то же время, журналист уверен, что вина в происходящем между странами лежит на плечах РФ.
«Все произошло таким образом, что мы с Украиной еще долго не сможем быть близкими. Я гарантирую это. Они не забудут нам этого! Так что же получается, мы виноваты? И я считаю, что да, во многом виноваты именно мы. Отношение и политика России к Украине была ошибочной. Но сейчас появляется возможность из такого состояния выйти», — заявил Познер.
Ранее российский публицист Александр Невзоров объяснил, почему президент РФ начал войну на востоке Украины, а также аннексировал полуостров Крым из-за своего "первобытного мышления".
"Причина всех этих бед в Крыму и Донбассе – это вот это первобытное мышление Путина и возгонка этого первобытного мышления", - уверен журналист.
А вот режиссер Андрей Кончаловский уверен, что никакой битвы между странами нет.
"Я думаю, мало кто понимает истинные движущие силы этого тектонического сдвига. Происходит битва не между Украиной и Россией, а между Западом и Востоком", - отметил режиссер еще в 2014 году.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.