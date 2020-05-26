Ще 9 років тому Донецьк був одним з найбільш розвинених міст України, однак після його «звільнення» російськими окупантами все це залишилося в минулому

Як повідомляє Politeka.net, про те, як виглядало українське місто до окупації, нагадав у своєму Twitter блогер Денис Казанський. Він опублікував пост, в якому показав архівні фотографії з дня святкування 75-річчя футбольного клубу «Шахтар» на Донбас Арені.

«2011 рік. 75 років ФК «Шахтар» на «Донбас Арені» у Донецьку. Фото С. Ваганова. Добре, що Донецьк звільнили від фашистів та нічого подібного більше не буде», - іронічно зазначив блогер.

На фотографіях можна побачити сучасну арену, прикрашену у кольори українського прапора та заповнену людьми.

В коментарях до посту українці поділилися своїми думками про те, що сталося в Донецьку.

«Замість Бейонсе Чичеріна - нормально звільнили від фашистів», «Та їм навіть в голову не приходять думки про те, що вони накоїли ((( біда не в тому що це у них вже не повториться, трагедія в тому, що цього не буде у їхніх дітей Було та загуло...», «Скоро розберуть як аеропорт... Розруха...», «найдорожчий у світі пункт роздачі гуманітарної тушонки!», «Був шикарний аеропорт. Був шикарний, один з кращих в світі, стадіон. Ліга Чемпіонів. Євро. Все під українським прапором. Але як тільки там вивісили триколірну ганчірку з двоголовою куркою, все це пропало», - пишуть люди.

Нагадаємо, річниця боїв за донецький аеропорт: як проходили найзапекліші бої на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, окупанти взяли в оточення половину Донецька, тривожні дані розвідки: готується евакуація.

Також Politeka писала, що окупанти готують масштабну акцію проти України в Донецьку, фото: "Стоп вірус".