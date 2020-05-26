Еще 9 лет назад Донецк был одним из самых развитых городов Украины, однако после его «освобождения» российскими оккупантами все это осталось в прошлом

Как сообщает Politeka.net, о том, как выглядел украинский город до оккупации, напомнил в своем Твиттер блогер Денис Казанский. Он опубликовал пост, в котором показал архивные фотографии со дня празднования 75-летия футбольного клуба «Шахтер» на Донбасс Арене.

«2011 год. 75 лет ФК «Шахтёр» на «Донбасс Арене» в Донецке. Фото С. Ваганова. Хорошо, что Донецк освободили от фашистов и ничего подобного больше не будет», - иронично отметил блогер.

На фотографиях можно увидеть современную арену, украшенную в цвета украинского флага и заполненную людьми.

В комментариях к посту украинцы поделились своими мыслями о случившемся в Донецке.

«Вместо Бейонсе Чичерина - нормально освободили от фашистов», «Да им даже в голову не приходят мысли о том, что они натворили ((( беда не в том что это у них уже не повторится, трагедия в том что этого не будет у их детей Было да сплыло...», «Скоро разберут как аэропорт... Разруха...», «Самый дорогой в мире пункт раздачи гуманитарной тушёнки!», «Был шикарный аэропорт. Был шикарный, один из лучших в мире, стадион. Лига Чемпионов. Евро. Всё под украинским флагом. Но как только там вывесили трехцветную тряпку с двухголовой курицей, все это пропало», - пишут люди.

Напомним, годовщина боев за донецкий аэропорт: как проходили самые ожесточенные бои на Донбассе.

Как сообщала Politeka, оккупанты взяли в оцепление пол Донецка, тревожные данные разведки: готовится эвакуация.

Также Politeka писала, что оккупанты готовят готовят масштабную акцию против Украины в Донецке, фото: "Стоп вирус".