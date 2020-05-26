Дівчину, яка відмовилася прибирати екскременти свого пса наздогнало "покарання"



Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі.

Інцидент стався просто посеред вулиці. Випадкова перехожа побачила, як дівчина з собачкою сідала в автомобіль, після того, як її улюбленець справив нужду посеред тротуару.

Все б нічого, але вона не спромоглася прибрати продукти життєдіяльності собачки.

Після зауваження перехожої зав'язалася перепалка і, як зазвичай, називають таких в народі, "мажорка" перейшла на образи. Такий тон не сподобався жінці і вона вирішила її провчити.

Обережно упакувавши випорожнення тварини, вона доставила їх прямо в автомобіль. "Сюрприз", який прилетів в салон не на жарт розлютив собачницю, але перехожа вже встигла сховатися.

Користувачі мережі залишилися в захваті від такого вчинку дівчини.

"5 балів! :)) Мораль - прибирай за своїм вихованцем!", "Дівчина поступила по справедливості...таких по не волі почнеш поважати","Так треба боротися з бидлом", "Ахаха молодець, завела собачку, будь добра за нею прибирати", "Молодець, побільше б таких)", - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що киянка хотіла проїхатись у трамваї, щоб дістатися до місця призначення, але її не впустили.

Недовго думаючи, жінка вирішила провчити кондуктора та водія трамвая і пішла прямо по рейках перед трамваєм, таким чином, не даючи йому нормально рухатися. При цьому за трамваєм в який не впустили жінку рухався ще один, через це утворилася невелика тягучка.

Нагадаємо, що дівчинка безслідно зникла під Києвом, батьки не знаходять собі місця: прикмети і фото

Як повідомляла Politeka, нахабний грабіжник-гастролер орудує в Києві: вже кілька розбитих машин, кадри

Також Politeka писала, що киянам показали, як продають м'ясо в розпал карантину: "прямо з землі"



